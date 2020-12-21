Салах рассказал друзьям, что хочет уйти из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля»хочет сменить команду, утверждает турецкий журналист Экрем Конур.

По информации Конура, Салах уже сообщил свом друзьям, что намерен покинуть «Ливерпуль» и перейти в мадридский «Реал».

Кроме того, на египетского футболиста претендуют «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

О недовольстве Салаха своим положением в «Ливерпуле» также рассказал бывший футболист сборной Египта Мухамед Абутрика.

«Я звонил Салаху по поводу его положения в "Ливерпуле", и он расстроен. Однако это никогда не повлияет на его игру на поле.

Я знаю, что Салах несчастлив в "Ливерпуле". Он рассказал мне причины, по которым он несчастен, но это секрет. Я не могу говорить об этом публично.

Одна из вещей, разозливших Салаха, заключалась в том, что он не был капитаном в матче с "Мидтьюлландом" в Лиге чемпионов», — приводит слова Абутрики Goal.com.

В текущем сезоне Салах сыграл 21 матч, отметившись 16 забитыми мячами и 4 результативными передачами. 0