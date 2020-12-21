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    Салах рассказал друзьям, что хочет уйти из «Ливерпуля»

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет сменить команду, утверждает турецкий журналист Экрем Конур.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах

    По информации Конура, Салах уже сообщил свом друзьям, что намерен покинуть «Ливерпуль» и перейти в мадридский «Реал».

    Кроме того, на египетского футболиста претендуют «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

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    • О недовольстве Салаха своим положением в «Ливерпуле» также рассказал бывший футболист сборной Египта Мухамед Абутрика.

    «Я звонил Салаху по поводу его положения в "Ливерпуле", и он расстроен. Однако это никогда не повлияет на его игру на поле.

    Я знаю, что Салах несчастлив в "Ливерпуле". Он рассказал мне причины, по которым он несчастен, но это секрет. Я не могу говорить об этом публично.

    Одна из вещей, разозливших Салаха, заключалась в том, что он не был капитаном в матче с "Мидтьюлландом" в Лиге чемпионов», — приводит слова Абутрики Goal.com.

    В текущем сезоне Салах сыграл 21 матч, отметившись 16 забитыми мячами и 4 результативными передачами. 0

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