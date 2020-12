Месси получил награду «Чемпион за мир»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентиныполучил награду Champion for Peace of the Year.

Эта премия вручается спортсмену, проявившему активное участие в деятельности по достижению мира и справедливости. Через свой благотворительный фонд футболист продвигает образование и социальную интеграцию для обездоленных детей со всего мира.

«Для меня большая честь получить эту награду. Спасибо за это признание», — цитирует Месси Peace and Sport.

Стоит отметить, что ранее эту награду получал французский полузащитник Блез Матуиди, ныне выступающий в чемпионате МЛС за «Интер Майами». 0