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    Месси получил награду «Чемпион за мир»

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    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду Champion for Peace of the Year.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Эта премия вручается спортсмену, проявившему активное участие в деятельности по достижению мира и справедливости. Через свой благотворительный фонд футболист продвигает образование и социальную интеграцию для обездоленных детей со всего мира.

    «Для меня большая честь получить эту награду. Спасибо за это признание», — цитирует Месси Peace and Sport.

    Стоит отметить, что ранее эту награду получал французский полузащитник Блез Матуиди, ныне выступающий в чемпионате МЛС за «Интер Майами». 0

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