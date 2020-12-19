«Лейпциг» — «Кельн»: счет матча 0:0

В матче 13-го тура чемпионата Германиисыграл вничью с

Встреча на «Ред Булл Арене» в Лейпциге завершилась без забитых мячей.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Кёльн 0:0 РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Деотшанкюль Юпамекано, Марцель Хальстенберг, Анхелиньо, Марсель Забитцер (Даниэль Ольмо, 46'), Амаду Айдара (Александр Сёрлот, 62'), Тайлер Адамс, Норди Мукиэле, Кевин Кампль (Dennis Borkowski, 81'), Юссуф Поульсен (Эмиль Форсберг, 46') Кёльн: Тимо Хорн, Ноа Каттербах, Хорхе Мере, Мариус Вольф (Бенно Шмиц, 84'), Себастиан Борнау, Эльвис Реджбечай, Salih Oezcan, Доминик Дрекслер (Йонас Хектор, 72'), Эйе Скири, Ян Тильман, Ондрей Дуда Предупреждение: Марцель Хальстенберг (84')

В другом матче менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле уступила «Хоффенхайму» со счетом 1:2.

Хозяева поля вышли вперед благодаря голу полузащитника и капитана Ларса Штиндля. После перерыва команда из Зинсхайма отыгралась.

«Боруссия» осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил форвард Маркус Тюрам. Соперник воспользовался численным большинством и защитник Райан Сессеньон принес «Хоффенхайму» победу.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Хоффенхайм 1:1 Голы: 1:0 Ларс Штиндль (пенальти) (34'), 1:1 Андрей Крамарич (75'), 1:2 Райан Сесеньон (86') Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Валентин Лацаро, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер, Патрик Херрман (Ханнес Вольф, 74'), Марку Тюрам, Ларс Штиндль, Флориан Нойхаус (Денис Закария, 83'), Брил Эмболо Хоффенхайм: Оливер Бауман, Ховард Нордтвейт, Райан Сесеньон, Кевин Фогт, Стефан Пош (Кевин Акпогума, 79'), Деннис Гайгер (Себастьян Руди, 46'), Флориан Гриллич (Sargis Adamyan, 85'), Кристоф Баумгартнер, Андрей Крамарич, Роберт Сков (Мунас Даббур, 71'), Исак Бельфодиль (Ила Бебу, 71') Предупреждения: Деннис Гайгер (38'), Стефан Пош (79') Удаление: Марку Тюрам (79')

«Шальке» на своем поле с минимальным счетом уступили «Арминии» (0:1). «Айнтрахт» из Франкфурта разобрался с «Аугсбургом» (2:0), «Вердер» — с «Майнцем» (1:0). 0