«Ювентус» — «Аталанта»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Аталанта»

Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты», оставшись в запасе.

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данилу, Маккенни, Артур, Бентанкур, Кьеза, Мората, Роналду.

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Ромеро, Джимшити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Пессина, Сапата.

Календарь и таблица Серии А

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на его победу — 1.90, на успех «Аталанты» — 4.40, на ничью — 4.04. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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