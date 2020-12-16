«Ювентус» — «Аталанта»: составы, прогноз, коэффициенты

Алексей Миранчук
globallookpress.com
Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты», оставшись в запасе.
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данилу, Маккенни, Артур, Бентанкур, Кьеза, Мората, Роналду.
«Аталанта»: Голлини, Паломино, Ромеро, Джимшити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Пессина, Сапата.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на его победу — 1.90, на успех «Аталанты» — 4.40, на ничью — 4.04. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.