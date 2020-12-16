ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Загребское «Динамо»Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА Неймар сыграет против «Барселоны»Новая классика, довольные испанцы и противостояние тренеров из Германии Поль ПогбаТрансферный дайджест. 8-14 декабря
  • 07:00
    • «Зенит» и «Спартак» рассудит Карасев
  • 21:49
    • «Ак Барс» на выезде обыграл «Йокерит»
  • 20:29
    • France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён
  • 16:22
    • Неймар избежал переломов по итогам матча с «Лионом»
  • 15:38
    • «Краснодар» сыграет с загрбеским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы, «МЮ» — с «Реал Сосьедадом»
  • 20:46
    • Месси, Роналдо и Роналду — лучшие нападающие в истории по версии France Football
  • 17:52
    • Главный тренер загребского «Динамо» призвал уважать «Краснодар»
    Все новости спорта

    Остановит ли «Аталанта» «Ювентус»?

    «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Италии 16 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Аталанту Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Аталанта»
    «Ювентус» идет на четвертом месте
    В 12-м туре итальянской Серии А на стадионе «Альянц» в Турине «Ювентус» примет «Аталанту». Поединок состоится 16 декабря и начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Ювентус» — «Аталанта».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 16 Декабря 2020 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 20:30 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
    •

    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 23 очка с отставанием в четыре балла от лидера «Милана».

    «Старая синьора» одержала шесть побед и пять раз сыграла вничью в 11 сыгранных турах.

    В предыдущем поединке Серии А «бьянконери» в очередной раз вырвали победу в концовке поединка — на сей раз у «Дженоа» (3:1) в гостях.

    Все прогнозы на Серию А

    В целом, туринский клуб не знает поражений 10 матчей кряду, тогда как в четырех предыдущих встречах во всех турнирах он выигрывал.

    «Аталанта»

    Команда из Бергамо сыграла в 10 матчах чемпионата. В этих поединках она набрала 17 очков, поэтому пока в таблице идет восьмой, отставая от еврокубковой зоны на 4 пункта.

    До прошлого тура Серии А «Аталанты» не побеждала с конца октября. Тогда «провинциалы» в рамках шестого тура на выезде одержали верх над «Кротоне» (2:1).

  • Новая классика, довольные испанцы и противостояние тренеров из Германии
  • Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов
  • Вчера

    • С тех пор в чемпионате команда Джана Пьеро Гасперини успела сыграть трижды, но заработала она всего два очка. В упомянутых поединках клуб из Бергамо скатал ничью с «Интером» (1:1) и «Специей» (0:0), а также уступил «Вероне» (0:2).

    Тем не менее, в прошлом туре клуб разгромил дома «Фиорентину». Куда успешнее его дела обстоят в Лиге чемпионов, где коллектив вышел в 1/8 финала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.65
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Штутгарт — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Беневенто — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Борнмут — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.49
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Жеребьевка Лиги чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
    • Вчера в 14:00     Жеребьевка Лиги Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
    • Вчера в 15:00     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04 11/12/2020
    «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Италии 16 декабря 2020 года. Прогноз на «Ювентус» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры