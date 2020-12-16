«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Италии 16 декабря 2020 года

В 12-м туре итальянской Серии А на стадионе «Альянц» в Турине «Ювентус» примет «Аталанту». Поединок состоится 16 декабря и начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Ювентус» — «Аталанта».

«Ювентус»

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 23 очка с отставанием в четыре балла от лидера «Милана».

«Старая синьора» одержала шесть побед и пять раз сыграла вничью в 11 сыгранных турах.

В предыдущем поединке Серии А «бьянконери» в очередной раз вырвали победу в концовке поединка — на сей раз у «Дженоа» (3:1) в гостях.

Все прогнозы на Серию А

В целом, туринский клуб не знает поражений 10 матчей кряду, тогда как в четырех предыдущих встречах во всех турнирах он выигрывал.

«Аталанта»

Команда из Бергамо сыграла в 10 матчах чемпионата. В этих поединках она набрала 17 очков, поэтому пока в таблице идет восьмой, отставая от еврокубковой зоны на 4 пункта.

До прошлого тура Серии А «Аталанты» не побеждала с конца октября. Тогда «провинциалы» в рамках шестого тура на выезде одержали верх над «Кротоне» (2:1).

С тех пор в чемпионате команда Джана Пьеро Гасперини успела сыграть трижды, но заработала она всего два очка. В упомянутых поединках клуб из Бергамо скатал ничью с «Интером» (1:1) и «Специей» (0:0), а также уступил «Вероне» (0:2).

Тем не менее, в прошлом туре клуб разгромил дома «Фиорентину». Куда успешнее его дела обстоят в Лиге чемпионов, где коллектив вышел в 1/8 финала.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10. 0