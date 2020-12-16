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    «Арсенал» и «Саутгемптон» поделили очки

    «Арсенал» — «Саутгемптон»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» — 1:1.

    Давид Луис
    Давид Луис

    Счет на 18-й минуте открыл вингер «святых» Тео Уолкотт, реализовавший выход один на один с вратарем.

    На 52-й минуте «канониры» восстановили паритет усилиями Пьера-Эмерика Обамеянга, поразившего цель ударом из центра штрафной площади.

    Еще через десять минут лондонцы остались в меньшинстве — Габриэль получил вторую желтую карточку за то, что схватил убегавшего от него Уолкотта.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Саутгемптон 1:1
    Голы: 0:1 Тео Уолкотт (18'), 1:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (52') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Габриэл, Rob Holding, Букайо Сака, Даниель Себальос (Джозеф Уиллок, 67'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Мохамед Эль-Ненни, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе (Седрик Суареш, 85'), Эдвард Нкетиа (Давид Луис, 65') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд, Янник Вестергор, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг (Мусса Дженепо, 63'), Тео Уолкотт (Нейтан Редмонд, 63'), Дэнни Ингс, Че Адамс Предупреждения: Ян Беднарек (26'), Райан Бертранд (33'), Даниель Себальос (45'), Габриэл (58'), Габриэл (63'), Дэнни Ингс (83')

    В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 15-е место (14 очков), а «Саутгемптон» — третье (24 очка). 0

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