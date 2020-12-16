«Арсенал» — «Саутгемптон»: счет матча 1:1, обзор голов

В рамках 13-го тура английской Премьер-лигина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет на 18-й минуте открыл вингер «святых» Тео Уолкотт, реализовавший выход один на один с вратарем.

На 52-й минуте «канониры» восстановили паритет усилиями Пьера-Эмерика Обамеянга, поразившего цель ударом из центра штрафной площади.

Еще через десять минут лондонцы остались в меньшинстве — Габриэль получил вторую желтую карточку за то, что схватил убегавшего от него Уолкотта.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Саутгемптон 1:1 Голы: 0:1 Тео Уолкотт (18'), 1:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (52') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Габриэл, Rob Holding, Букайо Сака, Даниель Себальос (Джозеф Уиллок, 67'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Мохамед Эль-Ненни, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе (Седрик Суареш, 85'), Эдвард Нкетиа (Давид Луис, 65') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд, Янник Вестергор, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг (Мусса Дженепо, 63'), Тео Уолкотт (Нейтан Редмонд, 63'), Дэнни Ингс, Че Адамс Предупреждения: Ян Беднарек (26'), Райан Бертранд (33'), Даниель Себальос (45'), Габриэл (58'), Габриэл (63'), Дэнни Ингс (83')

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 15-е место (14 очков), а «Саутгемптон» — третье (24 очка). 0