У «Краснодара» будут проблемы с загребским «Динамо», уверен Ташуев

Бывший главный тренер «Краснодара»оценил шансы команды пройти загребское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Это сложный соперник, потому что они уже обыграли ЦСКА. Загребское "Динамо" — это молодой и амбициозный коллектив. Хорватский футбол сейчас на подъеме, поэтому назвать соперника удобным нельзя.

Команда играет в быстрый, агрессивный футбол, не отсиживается в обороне, что не очень удобно для "Краснодара". Команде Мурада Мусаева больше нравится, когда соперник обороняется.

А здесь команда, которая может прессинговать, оказывать давление, правильно играть в позиционных атаках. Игра определенно будет интересной», — приводит слова Ташуева News.ru. 0