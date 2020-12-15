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    Загребское «Динамо»Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА
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    У «Краснодара» будут проблемы с загребским «Динамо», уверен Ташуев

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    Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев оценил шансы команды пройти загребское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Сергей Ташуев
    Сергей Ташуев

    «Это сложный соперник, потому что они уже обыграли ЦСКА. Загребское "Динамо" — это молодой и амбициозный коллектив. Хорватский футбол сейчас на подъеме, поэтому назвать соперника удобным нельзя.

  • У «Краснодара» будут проблемы с загребским «Динамо», уверен Ташуев
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    • Команда играет в быстрый, агрессивный футбол, не отсиживается в обороне, что не очень удобно для "Краснодара". Команде Мурада Мусаева больше нравится, когда соперник обороняется.

    А здесь команда, которая может прессинговать, оказывать давление, правильно играть в позиционных атаках. Игра определенно будет интересной», — приводит слова Ташуева News.ru. 0

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