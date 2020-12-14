Юран: Допускаю, что Тедеско сам спровоцировал конфликт с игре против «Сочи»

Главный тренер «СКА-Хабаровск»поделился мнением о скандальной ситуации с участием главного тренера «Спартака»в матче против «Сочи» (0:1).

«Считаю, что Тедеско надо вести себя сдержаннее. Можно вспомнить множество случаев, как он провоцирует остальных. В Германии за ним такого что-то не наблюдалась.

Почему-то в РПЛ Доменико себя чувствует слишком раскрепощенно по отношению к коллегам, судьям. Зачем тогда прыгал с протянутой рукой на Гончаренко? Чуть что — сразу проявляет какие-то ненужные эмоции.

Вчера "Спартак", который ставит перед собой серьезные задачи, уступил "Сочи". Хотя, если хочешь быть чемпионом, ты обязан такого соперника побеждать. Видимо, Тедеско не смог спокойно перенести поражение, сорвался.

Допускаю, что немец сам спровоцировал этот конфликт. Мне сложно представить, чтобы тренер команды победителей мог его как-то оскорбить, задеть, начать эту ссору... Зачем? Все всем довольны.

Так что Тедеско надо бы в себе покопаться. Ты все-таки в чужой стране работаешь. Уважай местных коллег, арбитров! Доменико не такой уж мягкий и пушистый.

Я же поиграл в Европе, видел, как там ведут себя легионеры, иностранцы — игроки, тренеры. Никто себе таких вольностей, как Тедеско, не позволяет. Иначе футбольное сообщество реагирует максимально жестко... Мало не покажется!

Почему Тедеско не пожал руку Джанаеву после игры? А вот здесь уже пусть вмешается РФС. Интересно узнать их мнение. Что это такое?! Тебя благодарят за игру, а ты воротишь нос?! Где корпоративная этика? Проиграл — случается. Но тебе протягивают руку. Что за дела?

В чем виноват Джанаев? Ты в себе разберись для начала! Недостойное поведение тренера-иностранца. Уважай РПЛ, наш чемпионат. А ты чуть что возмущаешься. Через тур критикуешь рефери и всех подряд... У него виноваты все вокруг, а он, получается, супертренер?!

Мы почему-то все гладим иностранцев, все им прощаем... Почему? Они что, неприкасаемые?! Работаешь в нашей стране — будь добр быть корректным!», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс». 0