Тедеско: Прошу прощения за то, что я здесь

Главный тренер «Спартака»высказал мнение о поражении от(0:1) в матче 18-го тура РПЛ и прокомментировал конфликт по окончании игры.

«Вели игру, но потом пропустили гол. Такие мячи нельзя пропускать. Нельзя так терять мяч. Мы очень разочарованы.

Это первый раз, когда такое со мной случилось. Я реально шокирован и даже не знаю, что сказать. Да, это ваша страна, вы здесь живете. Я понял этот месседж. Прошу прощения за то, что я здесь.

Стараюсь уважать ваш футбол, ваши традиции, язык. Вы видели, что до игры я пытался давать по-русски предматчевое интервью, для меня это важно.

Но после игры Андреас Хинкель получил удар от одного из игроков "Сочи". Не поверить в то, что это произошло. Такого не должно происходить.

Также есть большая проблема, связанная с судейством. Я вообще не могу ничего сказать! Задаю один вопрос — и тут же получаю желтую карточку.

Это просто невозможно. Для меня очень сложно работать», — сказал Тедеско «Спорт-Экспрессу». 0