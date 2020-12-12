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    Тедеско: Прошу прощения за то, что я здесь

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказал мнение о поражении от «Сочи» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ и прокомментировал конфликт по окончании игры.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Вели игру, но потом пропустили гол. Такие мячи нельзя пропускать. Нельзя так терять мяч. Мы очень разочарованы.

    Это первый раз, когда такое со мной случилось. Я реально шокирован и даже не знаю, что сказать. Да, это ваша страна, вы здесь живете. Я понял этот месседж. Прошу прощения за то, что я здесь.

    Стараюсь уважать ваш футбол, ваши традиции, язык. Вы видели, что до игры я пытался давать по-русски предматчевое интервью, для меня это важно.

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    • Но после игры Андреас Хинкель получил удар от одного из игроков "Сочи". Не поверить в то, что это произошло. Такого не должно происходить.

    Также есть большая проблема, связанная с судейством. Я вообще не могу ничего сказать! Задаю один вопрос — и тут же получаю желтую карточку.

    Это просто невозможно. Для меня очень сложно работать», — сказал Тедеско «Спорт-Экспрессу». 0

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