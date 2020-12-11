СМИ: ЦСКА может уволить Гончаренко в ближайшее время

Руководство ЦСКА рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды сообщает «Чемпионат».

ЦСКА провалил выступление в Лиге Европы, не одержав ни одной победы в шести матчах.

«Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьезно рассматривается.

Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с "Уралом" и "Ростовом".

При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», — сказал собеседник издания.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров. 0