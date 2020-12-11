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    СМИ: ЦСКА может уволить Гончаренко в ближайшее время

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    Руководство ЦСКА рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Виктора Гончаренко, сообщает «Чемпионат».

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    ЦСКА провалил выступление в Лиге Европы, не одержав ни одной победы в шести матчах.

    «Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьезно рассматривается.

    Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с "Уралом" и "Ростовом".

    При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», — сказал собеседник издания.

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