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    Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил выход из группы

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча «РБ Лейпциг» (2:3) в шестом туре Лиги чемпионов.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «Безусловно, нельзя сказать, что мы играли хорошо. Мы не заслужили выход из группы. Конечно же, сказалось поражение в Стамбуле. Именно о том матче мы будем думать с сожалением, понимая, что терять очки там было нельзя.

    Сегодня мы были близки к ничьей. Однако ничего не смогли сделать с навесами и прострелами соперника. Но я не могу обвинять игроков в отсутствии характера и сил», — цитирует Сульшера пресс-служба УЕФА.

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