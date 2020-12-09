Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил выход из группы

Главный тренерподвел итоги матча(2:3) в шестом туре Лиги чемпионов.

«Безусловно, нельзя сказать, что мы играли хорошо. Мы не заслужили выход из группы. Конечно же, сказалось поражение в Стамбуле. Именно о том матче мы будем думать с сожалением, понимая, что терять очки там было нельзя.

Сегодня мы были близки к ничьей. Однако ничего не смогли сделать с навесами и прострелами соперника. Но я не могу обвинять игроков в отсутствии характера и сил», — цитирует Сульшера пресс-служба УЕФА.

«МЮ» не смог пробиться в следующую стадию Лиги чемпионов, но сыграет в плей-офф Лиги Европы. 0