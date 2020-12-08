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    Кирьяков: Мы все должны вернуть нашим братьям славянам

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022
    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира на ЧМ-2022.

    Сергей Кирьяков
    Сергей Кирьяков

    Сборная России в отборе на ЧМ-2022 попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

    «Группа ровная, все мы должны быть довольны. Могли получить более сильного соперника из первой корзины, ту же Испанию, Германию или Англию. Сейчас хорваты совсем не те, какими мы их видели на чемпионате мира 2018 года. С ними можно играть.

    Что касается Словении и Словакии, то вторые немного сильнее. Это неприятная команда, но в них так же нет ничего особенного. Время Марека Гамшика и сотоварищей, наверное, прошло. А словенцы — крепкий орешек и не более того. Сейчас мы должны быть сильнее. Не говорю уже о сборных Мальты и Кипра. Там все должно быть ясно и понятно.

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    • У нас есть три соперника, в матчах с которыми нужно играть с полной концентрацией и стараться не допускать грубых ошибок. Такие соперники за подобное будут наказывать. Самое главное в этих встречах, как мы будем действовать. Да, у сборной России будет шесть непростых матчей, в которых необходимо постараться выжать максимум возможного.

    Думаю, что все будет нормально. Может быть, неудачные матчи конца этого года мотивируют наших ребят. Наверняка они понимают, что от них ждут окончания этой неудачной серии. Важно с первых матчей не терять очки, особенно в играх с аутсайдерами, побеждать дома и не проигрывать в гостях.

    Мы помним матчи против Словении, это была трагедия для нашего футбола. Думаю, как раз пришло время вернуть должок. Спорт тем и хорош, что всегда есть возможность для реванша. Мы все должны вернуть нашим братьям славянам», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ». 0

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