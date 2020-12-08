Россия попала в очень сложную группу в отборе на ЧМ-2022, считает Уткин

Василий Уткин
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«Наши соперники в отборе на ЧМ — Хорватия, Словения, Словакия, Кипр и Мальта. Надо бороться за первое место? Ну, всегда надо.
Просто это иллюзия. Так думают еще три команды. Ну, ладно, две с половиной. А это значит, что все у всех будут отбирать очки. А это значит, что нужно играть без провалов.
Нет проходных матчей, если мы говорим о борьбе за прямое выходное место. И даже за непрямое.
Возрастная команда у нас. Негибкая модель игры, оборонительная. В свете этих обстоятельств — у нас очень сложная группа», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0