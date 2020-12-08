Россия попала в очень сложную группу в отборе на ЧМ-2022, считает Уткин

Известный блогерпрокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира на ЧМ-2022.

«Наши соперники в отборе на ЧМ — Хорватия, Словения, Словакия, Кипр и Мальта. Надо бороться за первое место? Ну, всегда надо.

Просто это иллюзия. Так думают еще три команды. Ну, ладно, две с половиной. А это значит, что все у всех будут отбирать очки. А это значит, что нужно играть без провалов.

Нет проходных матчей, если мы говорим о борьбе за прямое выходное место. И даже за непрямое.

Возрастная команда у нас. Негибкая модель игры, оборонительная. В свете этих обстоятельств — у нас очень сложная группа», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0