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    Сульшер: Мы хорошо подготовились и прекрасно знаем «Лейпциг»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от выездного матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

    Оле-Гуннар Сульшер
    Оле-Гуннар Сульшер

    «Игры плей-офф или такие вот матчи — они очень важны. Игроки здесь, это игроки "Юнайтед", у которых есть все необходимые качества. Мы живем такими матчами.

    Не думать о разгроме "Лейпцига" 5:0 во втором туре невозможно. Мы тепло вспоминаем о том матче, потому что многое делали правильно.

    Мы хорошо подготовились и прекрасно знаем "Лейпциг", чтобы представлять, насколько они непредсказуемы.

    Результаты в гостевых матчах добавляют нам уверенности. Я тоже играл в подобном матче — против венского "Рапида" в сезоне 1996/97, и мы тогда одержали победу, так что это для "МЮ" не редкость.

    После жеребьевки мы не планировали, что гарантируем себе выход из группы досрочно. Мы никогда не сдаемся. Мы просто упорно работаем, чтобы оппонент понимал, что мы не отключаемся ни на мгновение», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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