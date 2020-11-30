Уткин объяснил, почему «Зенит» выиграет чемпионат России

Известный блогеррассказал, почему у «Зенита» самые высокие шансы на победу в чемпионате России.

После 16-ти туров сразу три клуба набрали по 32 очка и расположились на самом верху турнирной таблицы — это «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

«Зенит — очень опасный соперник на весну, потому что если сейчас он не отстанет, то весной у него, скорее всего, не будет перегруженного графика.

И тогда класс футболистов, плюс административный ресурс, плюс еще, по-моему, неизрасходованная игра с "Сочи" — короче говоря, очень много факторов, которые позволяют рассчитывать на то, что "Зенит" сможет равнее пройти весеннюю часть дистанции», — сказал Уткин в новом видео на своем YouTube-канале.

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