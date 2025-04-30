Торонто — Оттава. Ставка (к. 2.08) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 30 апреля 2025 года

В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Скошиабанк-арене» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Оттава», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Путь к плей-офф: Топ-представитель Востока из канадской провинции Онтарио закончил общий этап сезона на 1-м месте в таблице Атлантического дивизиона, набрав в 82 встречах 108 очков.

Последние матчи: На финишном отрезке регулярного чемпионата «Торонто» одержал пять побед кряду, после чего не менее уверенно начал серию с «Оттавой», выиграв дважды на домашнем льду — 6:2; 3:2 ОТ.

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Яркий дебют в Кубке перерос в тотальный разгром «сенаторов» в результате третьей победы, на этот раз в гостях — 3:2 ОТ. Однако решить все максимально быстро команда Крэйга Беруби не сумела, допустив неудачу в четвертой встрече — 3:4 ОТ.

Не сыграют: Яни Хаканпаа.

Состояние команды: «Торонто» мощно провел заключительный этап регулярки, за счет чего сумел сохранить лучшие кондиции перед началом Кубка Стэнли.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В трех плей-офф матчах подряд команда Крэйга Беруби добилась устойчивого преимущества над «Оттавой», однако закончить серию на раннем этапе регионального противостояния «Лифс» не удалось.

Несмотря на поражение в четвертой игре, «Торонто» демонстрирует явное превосходство по многим показателям — от глубины атакующих идей до способности контролировать ход матчей.

«Оттава»

Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона вторая по статусу команда из Онтарио набрала 97 очков, с которыми закрепилась на 4-й строчке в таблице Атлантического дивизиона.

Последние матчи: На флажке предыдущего турнирного этапа «Оттава» набрала хорошую форму, которая вместе с тем не помогла коллективу в начале плей-офф раунда с «Торонто».

В трех играх серии команда Трэвиса Грина потерпела поражения — 2:6; 2:3 ОТ; 2:3 ОТ, тем самым приблизившись к раннему вылету. Но в четвертом матче «Оттаве» удалось отквитать одну победу — 4:3 ОТ.

Не сыграют: Хайден Ходжсон.

Состояние команды: С точки зрения результатов последних лет «Оттава» сделала значительный шаг вперед, обеспечив выход в плей-офф на фоне затяжной перестройки.

Однако суровая кубковая кампания не простила «сенаторам» их ошибки в первых трех встречах, по итогам которых коллектив Трэвиса Грина лишился возможности ошибаться.

Нестабильность игры в оборонительных фазах остается одной из наиболее острых проблем «Оттавы» на дистанции. Команде не всегда удается действовать организованно под давлением оппонентов.

Статистика для ставок

В 5 матчах «Оттавы» из 7 последних была зафиксирована ничья в основное время

«Торонто» одержал 8 побед в 9 последних матчах

«Торонто» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 9 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.08, ничья — в 4.36, а победа «Оттавы» — в 3.12.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.10.

Прогноз: Неудача «Торонто», допущенная матчем ранее, кажется, лишь отсрочила неминуемый вылет «Оттавы», которая в текущем формате во всем уступает именитому соседу.

Ставка: «Торонто» победит за 2.08.

Прогноз: В предыдущей встрече «Торонто» прочувствовал атакующий потенциал «Оттавы», поэтому в домашнем матче команда нацелится на более качественную игру в оборонительной зоне.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.10.