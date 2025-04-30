Лос-Анджелес — Эдмонтон. Ставка (к. 2.18), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 30 апреля 2025 года

Лос-Анджелес
Эдмонтон
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: Суммарный класс «Лос-Анджелеса» позволяет этой команде пройти дальше первого раунда плей-офф, но соперник у «Кингз» довольно серьезный.
Последние матчи: На протяжении всех четырех матчей противостояния «Лос-Анджелес» играл в свой хоккей, но в двух последних матчах серии у «Кингз» не получилось победить.
Лос-Анджелес — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Снова ощутимое повреждение у Жанно, который не сможет помочь «Лос-Анджелесу» в предстоящем домашнем поединке.
Общий тонус клуба: Сейчас обыграть на домашнем льду «Эдмонтон» будет тяжелее всего, но все равно у хозяев льда больше шансов выйти вперед в серии.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Характер «Эдмонтона» никуда не пропадал, но вспомнить его было чрезвычайно тяжело.
Последние матчи: После 0:2 в серии казалось, что «Эдмонтон» не выберется из этой передряги, но у него получилось. В крайней игре серии канадский клуб отыгрался менее, чем за пол минуты до конца финальной сирены, а в овертайме реализовал большинство.
Травмированные игроки: Среди травмированных у «Эдмонтона» только Экхольм, который точно не сыграет в Калифорнии.
Общий тонус: На выезде против «Лос-Анджелеса» не бывает легко, но психологическое преимущество сейчас на стороне гостей.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» за пять последних домашних матчей проиграл только раз
- Три последних очных противостояния в Калифорнии «Эдмонтон» проиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.44, на гостей — 2.88.
Прогноз: У «Лос-Анджелеса» больше шансов выйти вперед в серии.
- 2.00Локомотив — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.08Торонто — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.01Каролина — Нью-Джерси: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Будет упорный матч с перспективой на овертайм.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.18.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.02.