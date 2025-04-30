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    «Кингз» вырвутся вперед в серии?

    Лос-Анджелес — Эдмонтон. Ставка (к. 2.18), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 30 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 30 Апреля 2025 года

    Лос-Анджелес

  • Кубок Стэнли
    •  Лос-Анджелес 05:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Суммарный класс «Лос-Анджелеса» позволяет этой команде пройти дальше первого раунда плей-офф, но соперник у «Кингз» довольно серьезный.

    Последние матчи: На протяжении всех четырех матчей противостояния «Лос-Анджелес» играл в свой хоккей, но в двух последних матчах серии у «Кингз» не получилось победить.

    Лос-Анджелес — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Снова ощутимое повреждение у Жанно, который не сможет помочь «Лос-Анджелесу» в предстоящем домашнем поединке.

    Общий тонус клуба: Сейчас обыграть на домашнем льду «Эдмонтон» будет тяжелее всего, но все равно у хозяев льда больше шансов выйти вперед в серии.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Характер «Эдмонтона» никуда не пропадал, но вспомнить его было чрезвычайно тяжело.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: После 0:2 в серии казалось, что «Эдмонтон» не выберется из этой передряги, но у него получилось. В крайней игре серии канадский клуб отыгрался менее, чем за пол минуты до конца финальной сирены, а в овертайме реализовал большинство.

    Травмированные игроки: Среди травмированных у «Эдмонтона» только Экхольм, который точно не сыграет в Калифорнии.

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    Общий тонус: На выезде против «Лос-Анджелеса» не бывает легко, но психологическое преимущество сейчас на стороне гостей.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» за пять последних домашних матчей проиграл только раз

    • Три последних очных противостояния в Калифорнии «Эдмонтон» проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.44, на гостей — 2.88.

    Прогноз: У «Лос-Анджелеса» больше шансов выйти вперед в серии.

    Альтернативный прогноз: Будет упорный матч с перспективой на овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.18.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    Матч Лос-Анджелес — Эдмонтон состоится 30 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.18.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.44, на гостей — 2.88.

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    Лос-Анджелес — Эдмонтон: прогноз и ставка за 2.18, статистика, коэффициенты матча 30.04.202505:00. «Кингз» вырвутся вперед в серии?
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