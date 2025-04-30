Лос-Анджелес — Эдмонтон. Ставка (к. 2.18), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 30 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Суммарный класс «Лос-Анджелеса» позволяет этой команде пройти дальше первого раунда плей-офф, но соперник у «Кингз» довольно серьезный.

Последние матчи: На протяжении всех четырех матчей противостояния «Лос-Анджелес» играл в свой хоккей, но в двух последних матчах серии у «Кингз» не получилось победить.

Травмированные игроки: Снова ощутимое повреждение у Жанно, который не сможет помочь «Лос-Анджелесу» в предстоящем домашнем поединке.

Общий тонус клуба: Сейчас обыграть на домашнем льду «Эдмонтон» будет тяжелее всего, но все равно у хозяев льда больше шансов выйти вперед в серии.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Характер «Эдмонтона» никуда не пропадал, но вспомнить его было чрезвычайно тяжело.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После 0:2 в серии казалось, что «Эдмонтон» не выберется из этой передряги, но у него получилось. В крайней игре серии канадский клуб отыгрался менее, чем за пол минуты до конца финальной сирены, а в овертайме реализовал большинство.

Травмированные игроки: Среди травмированных у «Эдмонтона» только Экхольм, который точно не сыграет в Калифорнии.

Общий тонус: На выезде против «Лос-Анджелеса» не бывает легко, но психологическое преимущество сейчас на стороне гостей.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» за пять последних домашних матчей проиграл только раз

Три последних очных противостояния в Калифорнии «Эдмонтон» проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.44, на гостей — 2.88.

Прогноз: У «Лос-Анджелеса» больше шансов выйти вперед в серии.

Альтернативный прогноз: Будет упорный матч с перспективой на овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.18.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.02.