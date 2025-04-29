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    «Арсенал» и «ПСЖ» забьют друг другу, «Динамо» не уступит «Спартаку»

    Экспресс дня 29 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Луис Энрике
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге чемпионов, а также в Кубке России и румынской Лиге 2 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Арсенал» — «ПСЖ»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Арсенал» в четвертьфинале Лиги чемпионов показал отличную игру во встрече с мадридским «Реалом». Дома «канониры» разгромили соперника 3:0. Затем лондонцы в гостях одолели команду Карло Анчелотти со счетом 2:1.

    В чемпионате Англии «Арсенал» идет на втором месте. Выше команда уже точно не финиширует, поскольку ранее «Ливерпуль» досрочно выиграл АПЛ. «Ньюкасл», который находится на 3-й позиции, отстает от лондонцев на пять очков.

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    • «ПСЖ» давно сфокусировался на Лиге чемпионов. В чемпионате Франции-2024/25 команда уже завоевала золотые медали. Ранее парижане потерпели первое поражение в Лиге 1 текущего сезона, уступив «Ницце».

    Букмекеры считают фаворитом «Арсенал». В 1/4 финала лондонцы в родных стенах разгромили «Реал». Удастся ли также уверенно победить и на этот раз? «Арсенал» снова начинает противостояние с домашней встречи.

    Ставка: Обе забьют за 1.73.

    «Спартак» — «Динамо»

    Футбол. Кубок России

    Поражение от ЦСКА со счетом 1:2 в РПЛ очень расстроило фанатов «Спартака». Команда выпала из чемпионской гонки. Красно-белым ничего не остается, как сосредоточиться на завоевании Кубка России.

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    Матч с «Динамо» — очень важный для Деяна Станковича. Серьезных проблем с составом у спартаковцев нет. Клуб сделает всё возможное, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за последние неудачи.

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    • В отсутствие травмированного Константина Тюкавина в «Динамо» возлагают адежды на молодого Ярослава Гладышева. Форвард отлично зарекомендовал себя. У игрока уже 12 результативных действий. Ранее Гладышеву даже удалось поразить ворота «Зенита».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Ситуация по коэффициентам очень сильно напоминает недавнее дерби «Спартака» с ЦСКА. Красно-белые снова идут фаворитами, хотя их форма далека от оптимальной. Скорее всего, будет равный матч. У подопечных Марцела Лички точно есть шансы на успех.

    Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.84.

    «Металоглобус» — «Арджеш Питешти»

    Футбол. Румыния. Лига 2

    «Металоглобус» в апреле провел пять матчей. У команды три поражения и две ничьи. В текущем месяце не было одержано ни одной победы.

    Букмекеры ждут равное противостояние. Явного фаворита нет. Однако хозяева при поддержке своих болельщиков наверняка будут действовать активнее.

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    • «Арджеш Питешти» в апреле из пяти матчей выиграл четыре. Команда находится в прекрасной форме. В предстоящей встрече «Арджеш Питешти» точно будет играть на победу.

    Последний раз команды встречались 5 апреля. «Арджеш Питешти» в родных стенах оказался сильнее. Команда одолела «Металоглобус» со счетом 1:0.

    Ставка: ТБ 1.5 за 1.48.

    Общий коэффициент — 4.71.

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