«Уфа» — «Тамбов»: счет 4:0, обзор голов

В 16 туре РПЛдома не оставила шансов, разгромив соперника 4:0. Это первая победа команды с августа этого года.

Забивали у «уфимцев» Владислав Камилов Филип Мрзляк, а также Тимур Жамалетдинов, который оформил дубль.

Также стоит отметить, что «Тамбов» с 37 минуты играл в меньшинстве после удаления Алексея Грицаенко.

Счет мог быть больше, но пенальти не забили Валерий Чуперка у гостей, и Дмитрий Сысуев у хозяев.

Футбол. Россия. Премьер-лига Уфа — Тамбов 4:0 Голы: 1:0 Тимур Жамалетдинов (11'), 2:0 Владислав Камилов (45'), 3:0 Тимур Жамалетдинов (54'), 4:0 Filip Mrzljak (79') Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Григорий Морозов, Артём Голубев (Filip Mrzljak, 74'), Владислав Камилов (Кирилл Фольмер, 83'), Вячеслав Кротов (Кэтэлин Карп, 83'), Олег Данченко (Азер Алиев, 86'), Komnen Andric, Тимур Жамалетдинов (Дмитрий Сысуев, 74') Тамбов: Сергей Рыжиков, Алексей Рыбин, Максим Володько (Антон Килин, 46'), Виталий Шахов, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Павел Карасев (Владимир Кабахидзе, 84'), Михаил Костюков (Sebastien Thill, 61'), Валерий Чуперка, German Onugkha (Адесойе Ойеволе, 84'), Александр Карапетян (Никита Чичерин, 43') Предупреждения: Алексей Грицаенко (15'), Алексей Грицаенко (37'), Михаил Костюков (42'), Артём Голубев (45'), Тимур Жамалетдинов (48'), German Onugkha (48'), Олег Данченко (76'), Сергей Рыжиков (90')

«Уфа» вышла на 15 место, а «Тамбов» находится на 14 строчке, опережая «уфимцев» на 2 пункта (12). 0