ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Динамо»Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку
  • 16:33
    • «Лацио» дома проиграл «Удинезе»
  • 16:29
    • «Барыс» дома обыграл «Спартак»
  • 16:22
    • Составы на матч «Рубин» — ЦСКА
  • 16:13
    • «Уфа» разгромила «Тамбов»
  • 08:38
    • Бой Тайсон — Джонс завершился вничью
    Все новости спорта

    «Уфа» разгромила «Тамбов»

    «Уфа» — «Тамбов»: счет 4:0, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Уфа Тамбов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 16 туре РПЛ «Уфа» дома не оставила шансов «Тамбову», разгромив соперника 4:0. Это первая победа команды с августа этого года.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Забивали у «уфимцев» Владислав Камилов Филип Мрзляк, а также Тимур Жамалетдинов, который оформил дубль.

    Также стоит отметить, что «Тамбов» с 37 минуты играл в меньшинстве после удаления Алексея Грицаенко.

    Счет мог быть больше, но пенальти не забили Валерий Чуперка у гостей, и Дмитрий Сысуев у хозяев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Уфа — Тамбов 4:0
    Голы: 1:0 Тимур Жамалетдинов (11'), 2:0 Владислав Камилов (45'), 3:0 Тимур Жамалетдинов (54'), 4:0 Filip Mrzljak (79') Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Григорий Морозов, Артём Голубев (Filip Mrzljak, 74'), Владислав Камилов (Кирилл Фольмер, 83'), Вячеслав Кротов (Кэтэлин Карп, 83'), Олег Данченко (Азер Алиев, 86'), Komnen Andric, Тимур Жамалетдинов (Дмитрий Сысуев, 74') Тамбов: Сергей Рыжиков, Алексей Рыбин, Максим Володько (Антон Килин, 46'), Виталий Шахов, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Павел Карасев (Владимир Кабахидзе, 84'), Михаил Костюков (Sebastien Thill, 61'), Валерий Чуперка, German Onugkha (Адесойе Ойеволе, 84'), Александр Карапетян (Никита Чичерин, 43') Предупреждения: Алексей Грицаенко (15'), Алексей Грицаенко (37'), Михаил Костюков (42'), Артём Голубев (45'), Тимур Жамалетдинов (48'), German Onugkha (48'), Олег Данченко (76'), Сергей Рыжиков (90')

    «Уфа» вышла на 15 место, а «Тамбов» находится на 14 строчке, опережая «уфимцев» на 2 пункта (12). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько забитых мячей подарит лондонское дерби?
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Прервется ли «сухая» серия «Рубина»?
  • «Рубин» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Прервет ли «Наполи» победную серию «Ромы»?
  • «Наполи» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.41
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Ним
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры