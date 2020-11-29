ПСЖ — «Бордо»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 12-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет в матче на 10-й минуте открыли гости — защитник парижан Тимоте Пембеле срезал мяч в собственные ворота.

На 27-й минуте ПСЖ получил право на пенальти, который реализовал Неймар. А минуту спустя парижане вышли вперед: отличился Мойзе Кин.

Однако «Бордо» сумел отыграться — на 60-й минуте Ясин Адли сравнял счет.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Бордо 2:2 Голы: 0:1 Timothee Pembele (автогол) (10'), 1:1 Неймар (пенальти) (27'), 2:1 Мойзе Кин (28'), 2:2 Ясин Адли (60') ПСЖ: Серхио Рико, Преснел Кимпембе, Алессандро Флоренци, Mitchel Bakker, Timothee Pembele, Марко Верратти (Андер Эррера, 64'), Леандро Даниэль Паредес (Мауро Икарди, 85'), Рафинья (Анхель Ди Мария, 63'), Килиан Мбаппе, Неймар, Мойзе Кин (Пабло Сарабия, 81') Бордо: Бенуа Костиль, Лоран Косельни, Юссуф Сабали, Поль Байсс, Энок Кватен (Лорис Бенито, 46'), Отавио, Mehdi Zerkane (Реми Уден, 59'), Тома Башич (Ясин Адли, 58'), Атем Бен-Арфа, Джош Майя (Джимми Бриан, 81'), Хван Ый Чо (Николя де Превиль, 59') Предупреждения: Отавио (26'), Timothee Pembele (90')

ПСЖ набрал 25 очков и остается лидером в таблице французского чемпионата. «Бордо» (16) располагается на 11-й строчке. 0