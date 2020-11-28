Лэмпард: Марадона был моим кумиром

Главный тренерсказал теплые слова о

«Диего Марадона был моим кумиром, когда я рос. Я родился в футбольной семье, но он был игроком мирового уровня, который заставил меня влюбиться в футбол.

Я четко помню Чемпионаты мира в 1980-х годах, и меня не обескуражила даже "Рука Бога", потому что он блистал индивидуальным талантом и техникой, и это перевешивало все. Мне повезло, и я встретился с ним, он футбольный бог, и очень печально, что он больше не с нами», — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.

Напомним, Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. 0