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    Лэмпард: Марадона был моим кумиром

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сказал теплые слова о Диего Марадоне.

    Диего Марадона
    Диего Марадона

    «Диего Марадона был моим кумиром, когда я рос. Я родился в футбольной семье, но он был игроком мирового уровня, который заставил меня влюбиться в футбол.

    Я четко помню Чемпионаты мира в 1980-х годах, и меня не обескуражила даже "Рука Бога", потому что он блистал индивидуальным талантом и техникой, и это перевешивало все. Мне повезло, и я встретился с ним, он футбольный бог, и очень печально, что он больше не с нами», — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.

    Напомним, Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. 0

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