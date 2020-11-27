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    В «Спартаке» прокомментировали последние публикации в СМИ

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    Московский «Спартак» отреагировал на новости о возможных переменах в руководстве клуба.

    Болельщики «Спартака»
    Болельщики «Спартака»

    «Московский "Спартак" после первой половины чемпионата спустя несколько лет идет в числе лидеров, а появляющиеся слухи ведут к склокам вокруг клуба и могут негативно повлиять на состояние футболистов, дестабилизировать атмосферу внутри команды.

    Игроки и тренеры понимают важность предстоящих матчей, в которых "Спартаку" нужно прервать серию без побед. Все понимают, что любые новости о "Спартаке", самом популярном клубе России, вызывают большой интерес у болельщиков. Однако скандальные темы подогреваются бывшими сотрудниками клуба.

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    • Болельщикам нужно меньше обращать внимание на негативный фон вокруг клуба, создаваемый в СМИ и социальных сетях. Команде необходима поддержка», — приводит «Р-Спорт» слова главы департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова. 0

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