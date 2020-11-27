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    Кирьяков: Не увидел, чтобы «Зенит» играл против «Лацио» в очень энергозатратном темпе

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    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и тульским «Арсеналом» в 16-м туре чемпионата России.

    Сергей Кирьяков
    Сергей Кирьяков

    «По глубине состава и уровню мастерства игроков "Зенит" является фаворитом. С одной стороны, у Питера есть проблемы, которыми может воспользоваться Тула. С другой, я не увидел, чтобы "Зенит" играл против "Лацио" в очень энергозатратном темпе. Поэтому не думаю, что команда устала после выезда в Рим. Сил потрачено не так много.

    Сейчас команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и сконцентрируется на внутреннем чемпионате. Тем более матч в Туле вдвойне важен, так как идет борьба за чемпионство.

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    • Но и "Арсеналу" очки позарез нужны в рамках борьбы за выживание. Пока эффект от смены тренера не сработал. Возможно, сейчас Парфенову пока стоит ориентировать подопечных на борьбу, даже в ущерб качеству игры, чтобы просто набрать очки и не опуститься ниже. Сейчас каждый матч как финал, и надо выгрызать игры, выцарапывать победы и ничьи. А более цельный футбол можно будет поставить уже во время зимних сборов», — сказал Кирьяков «Известиям».

    Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится 28 ноября в Туле, начало — в 14:00 мск. 0

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