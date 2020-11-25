Петржела: «Зениту» нужен сильный и опытный тренер

Бывший главный тренер «Зенита»признался, что его не удивило гостевое поражение питерского клуба от «Лацио» (1:3) в четвертом туре Лиги чемпионов.

«Не удивлен сегодняшним результатом. Перед матчем сказал, что "Зенит" не сможет обыграть "Лацио" — так и получилось. Итальянская команда без особых проблем переиграла питерцев.

Мне не нравится игра "Зенита". Очень люблю атакующий и быстрый футбол, они же всегда играют от обороны. Как болельщику, мне надоело смотреть игры команды в Лиге чемпионов. Каждый раз хочется верить, что покажут что-то достойное, но получается как всегда.

Выступление "Зенита" в Европе — настоящая катастрофа. Завтра надо мной опять будут смеяться друзья, но что тут можно сделать?

"Зенит" играет так, как умеет. Команда попросту недозрела для выступлений в Лиге чемпионов.

Семак — хороший тренер для России, но в Европе он ничего не может. Сколько лет он еще будет набираться опыта? Очередная лигочемпионская кампания провалена. "Зенит" в очередной раз займет четвертое место… Кажется, это ненормально. Переживаю за Семака, но "Зениту" нужен сильный и опытный тренер», — приводит слова Петржелы «Чемпионат». 0