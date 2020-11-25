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    Петржела: «Зениту» нужен сильный и опытный тренер

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела признался, что его не удивило гостевое поражение питерского клуба от «Лацио» (1:3) в четвертом туре Лиги чемпионов.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Не удивлен сегодняшним результатом. Перед матчем сказал, что "Зенит" не сможет обыграть "Лацио" — так и получилось. Итальянская команда без особых проблем переиграла питерцев.

    Мне не нравится игра "Зенита". Очень люблю атакующий и быстрый футбол, они же всегда играют от обороны. Как болельщику, мне надоело смотреть игры команды в Лиге чемпионов. Каждый раз хочется верить, что покажут что-то достойное, но получается как всегда.

    Выступление "Зенита" в Европе — настоящая катастрофа. Завтра надо мной опять будут смеяться друзья, но что тут можно сделать?

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    Семак — хороший тренер для России, но в Европе он ничего не может. Сколько лет он еще будет набираться опыта? Очередная лигочемпионская кампания провалена. "Зенит" в очередной раз займет четвертое место… Кажется, это ненормально. Переживаю за Семака, но "Зениту" нужен сильный и опытный тренер», — приводит слова Петржелы «Чемпионат». 0

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