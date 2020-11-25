Губерниев: ЛЧ — это совсем не наш турнир

Спортивный комментаторвысказал мнение по поводу поражений «Зенита» и «Краснодара» в 4-м туре Лиги чемпионов.

«По следам очередного поражения "Зенита" и неудачи "Краснодара"!!! От матчей наших команд в Лиге чемпионов уже веет какой-то безысходностью. Даже не скажешь, что мы настолько слабые. Но такая выпуклая серия без побед просто тыкает нас в нерешенные проблемы.

А пока это совсем не наш турнир. В Лиге чемпионов нам трудно. Били, бьют и будут бить в этом сезоне. А не сделаем ничего, будут бить и дальше. Просто команд наших станет меньше. В следующем сезоне вместо трех, скорее всего, будет одна», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, оба российских клуба потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ. 0