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    Ибрагимович обсудил с главным тренером сборной Швеции возможное возвращение в команду

    Футбол Сборная Швеции Евро-2020 (2021) Милан Футбол Италии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в ближайшее время может возобновить выступления за сборную Швеции.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Недавно у Ибрагимовича состоялась встреча с главным тренером сборной Швеции Анне Андерссоном и генеральным секретарем шведской федерации футбола Хоканом Шестрандом, которые приезжали в Италию специально для переговоров с 39-летним футболистом.

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    • «Златан допустил возвращение в сборную, и нам было важно как можно скорее обсудить этот момент.

    Очень хорошо, что встречу удалось организовать так быстро.

    Могу сказать, что это был плодотворный разговор. Мы продолжим диалог. Каких-то других комментариев на эту тему пока нет», — приводит слова Андерссона Aftonbladet.

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