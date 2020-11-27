Ибрагимович обсудил с главным тренером сборной Швеции возможное возвращение в команду

Нападающий «Милана»в ближайшее время может возобновить выступления за сборную Швеции.

Недавно у Ибрагимовича состоялась встреча с главным тренером сборной Швеции Анне Андерссоном и генеральным секретарем шведской федерации футбола Хоканом Шестрандом, которые приезжали в Италию специально для переговоров с 39-летним футболистом.

«Златан допустил возвращение в сборную, и нам было важно как можно скорее обсудить этот момент.

Очень хорошо, что встречу удалось организовать так быстро.

Могу сказать, что это был плодотворный разговор. Мы продолжим диалог. Каких-то других комментариев на эту тему пока нет», — приводит слова Андерссона Aftonbladet.

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции сразу после Евро-2016. В его активе 62 гола в 116 матчах за национальную команду. 0