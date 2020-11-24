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    Руни: Я рассматривал вариант с переходом в «Барселону» в 2010 году

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    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, в данный момент выступающий за «Дерби Каунти», рассказал о том, что в свое время мог оказаться в «Барселоне».

    Уэйн Руни
    Уэйн Руни

    «Я был готов уехать играть в Испанию. В идеале я бы хотел оказаться в "Барселоне", но на тот момент "Реал" был более серьезным претендентом, чем "Барселона". "Челси" тоже был в числе претендентов. Помню, как однажды сел и думал: "Представим, что я играю в этой 'Барселоне'. Там Месси, Хави, Иньеста и Бускетс". В то время Месси играл не так, как сейчас на позиции девятки. Он играл гораздо шире.

    Я считал, что мог отлично вписаться в ту команду. Я тоже мог бы опускаться за мячом в глубину и смотреть на забегания партнеров. Помню, как думал об этом, однако тогда самым важным для меня было то, что все разрешилось. Я хорошо пообщался с Дэвидом Гиллом, мы во всем разобрались, — цитирует Руни официальный сайт "МЮ".

    Напомним, что 35-летний англичанин защищал цвета "Манчестер Юнайтед" в период с 2004-го по 2017 год. В общей сложности он провел за клуб 559 матчей, забил 253 гола и отдал 146 ассистов. Вместе с командой он завоевал 16 трофеев. 0

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