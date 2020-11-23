«Уфа» — «Химки»: составы, прогноз, онлайн

Денис Глушаков
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«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Плиев, Кротов, Камилов, Фольмер, Жамалетдинов, Андрич.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Морозов, Бородин, Данченко, Алиев, Голубев, Карп, Алибеков, Мрзляк, Сысуев.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Долгов, Алиев.
Прогноз от экспертов LiveSport.ru на этот матч — здесь, следить за ходом встречи можно тут. 0