«Уфа» — «Химки»: составы, прогноз, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 15-го тура РПЛ, который пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Плиев, Кротов, Камилов, Фольмер, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Морозов, Бородин, Данченко, Алиев, Голубев, Карп, Алибеков, Мрзляк, Сысуев.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Долгов, Алиев.

Прогноз от экспертов LiveSport.ru на этот матч — здесь, следить за ходом встречи можно тут. 0