«Уфа» — «Химки». Прогноз и ставки на чемпионат России 23 ноября 2020 года

«Уфа» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч состоится 23 ноября в Уфе, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Уфа» — «Химки».

«Уфа»

«Уфа» после 14-ти туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент в активе команды всего лишь семь очков. Очевидно, что это главный кандидат на вылет из элитного дивизиона.

В начале октября «Уфа» после увольнения Вадима Евсеева назначила на пост главного тренера Рашида Рахимова, но какого-то эффекта это пока не дало. В четырех матчах под руководством Рахимова уфимцы набрали лишь одно очко.

В прошлом туре «Уфа» сыграла вничью с «Сочи», но перед этим были поражения от «Локомотива», «Ахмата» и «Урала».

«Уфа» — одна из худших команд по количеству забитых мячей и последняя по пропущенным.

«Химки»

Тем временем «Химкам» смена главного тренера пошла на пользу. После назначения Игоря Черевченко подмосковная команда поднялась на 14-е место. Все, конечно, относительно, но для «Химок» это успех.

Кроме того, «Химки» сделали несколько удачных приобретений. Идову, Глушаков, Могилевец, Мирзов — в этой команде есть качественные игроки.

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В прошлом туре «Химки» выиграли на своем поле у «Рубина» со счетом 2:0. По голу забили Мирзов и Глушаков.

Под руководством Черевченко «Химки» также успели выиграть у «Динамо» и «Ростова». А еще можно вспомнить достойный матч против «Спартака» (2:3).

Прогноз и ставка

На «Химки» можно поставить за 2.90, ничью в предстоящем матче букмекеры предлагают за 3.20, а победу «Уфы» — за 2.72.

С учетом последних результатов коэффициент на «Химки» все-таки завышен. Качество игры подмосковной команды с приходом Черевченко значительно улучшилось, чего не скажешь об «Уфе».

Ставка — победа «Химок» за 2.90. «Уфа» много пропускает и ничего не показывает в атаке — с такими скиллами будет трудно набрать очки даже в игре с «Химками».

И еще одна ставка — на тотал «Химок» больше 1,5 за 2.06. 0