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    Российский вратарь стал чемпионом Норвегии в составе «Буде-Глимт»

    Футбол Футбол России
    Российский голкипер Никита Хайкин стал чемпионом Норвегии в составе «Буде-Глимт».

    Российский вратарь стал чемпионом Норвегии в составе «Буде-Глимт»
    Российский вратарь стал чемпионом Норвегии в составе «Буде-Глимт»

    «Буде-Глимт» завоевал чемпионский титул впервые в своей истории. Клуб гарантировал себе чемпионство за 5 туров до конца чемпионата, опередив ближайшего преследователя на 18 очков.

    В нынешнем сезоне 25-летний голкипер, имеющий опыт выступлений за молодежную сборную России U21, провел 15 встреч, в пяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

    Ранее Хайкин, имеющий также гражданство Великобритании, выступал за юношеские команды «Челси», «Портсмута» и «Рединга», а затем представлял португальский «Насьонал», испанскую «Марбелью», «Мордовию», «Кубань» и израильские «Бней-Йегуду» и «Хапоэль Кфар-Саба».

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