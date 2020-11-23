Российский вратарь стал чемпионом Норвегии в составе «Буде-Глимт»

Российский голкиперстал чемпионом Норвегии в составе

«Буде-Глимт» завоевал чемпионский титул впервые в своей истории. Клуб гарантировал себе чемпионство за 5 туров до конца чемпионата, опередив ближайшего преследователя на 18 очков.

В нынешнем сезоне 25-летний голкипер, имеющий опыт выступлений за молодежную сборную России U21, провел 15 встреч, в пяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Хайкин, имеющий также гражданство Великобритании, выступал за юношеские команды «Челси», «Портсмута» и «Рединга», а затем представлял португальский «Насьонал», испанскую «Марбелью», «Мордовию», «Кубань» и израильские «Бней-Йегуду» и «Хапоэль Кфар-Саба».

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