Чистяков не видит ничего страшного в спорном пенальти

Защитник «Зенита»высказался после матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:2).

«Сергей Семак, сказал что мы переходим на игру в три центральных защитника, я — в середине. Подсказал пару моментов по тактике, но вообще попросил действовать смело и надежно.

Не так часто играл на этой позиции, но приходилось. В частности, в "Ростове". Абсолютно ничего страшного в этом не вижу.

Что касается удаления, после игры посмотрел повтор. Мне показалось, что во время обычной борьбы игрок "Ахмата" выпрыгивал и снизу о мой локоть ударился, после чего судья поставил пенальти.

Обидно еще от того, что такой момент случился практически вскоре после моего возвращения в "Зенит". Но так бывает — ничего страшного. Голову выше — двигаемся дальше», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ». 0