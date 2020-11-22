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    Чистяков не видит ничего страшного в спорном пенальти

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    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался после матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:2).

    Дмитрий Чистяков
    Дмитрий Чистяков

    «Сергей Семак, сказал что мы переходим на игру в три центральных защитника, я — в середине. Подсказал пару моментов по тактике, но вообще попросил действовать смело и надежно.

    Не так часто играл на этой позиции, но приходилось. В частности, в "Ростове". Абсолютно ничего страшного в этом не вижу.

    Что касается удаления, после игры посмотрел повтор. Мне показалось, что во время обычной борьбы игрок "Ахмата" выпрыгивал и снизу о мой локоть ударился, после чего судья поставил пенальти.

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    • Обидно еще от того, что такой момент случился практически вскоре после моего возвращения в "Зенит". Но так бывает — ничего страшного. Голову выше — двигаемся дальше», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ». 0

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