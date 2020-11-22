Галицкий вмешивается в работу Мусаева, считает Аршавин

Андрей Аршавин
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«Краснодар» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.
«Мне кажется, там не все решают тренеры. Поэтому на данном этапе без разницы, кто там будет тренером. Если хозяин команды примет решение привлечь статусного и авторитетного тренера, то и уже другой подход будет.
А как сейчас развивается команда, то Галицкий назначает тех тренеров, которые удобны ему, которыми он может управлять или которых он может в любой момент снять без супер денежных потерь», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ». 0