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    Галицкий вмешивается в работу Мусаева, считает Аршавин

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин признался, что у него есть сомнения, что в «Краснодаре» все игровые моменты зависят от главного тренера Мурада Мусаева и его помощников.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «Краснодар» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.

    «Мне кажется, там не все решают тренеры. Поэтому на данном этапе без разницы, кто там будет тренером. Если хозяин команды примет решение привлечь статусного и авторитетного тренера, то и уже другой подход будет.

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    • А как сейчас развивается команда, то Галицкий назначает тех тренеров, которые удобны ему, которыми он может управлять или которых он может в любой момент снять без супер денежных потерь», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ». 0

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