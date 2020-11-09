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    Быстров: «Краснодару» мешают тренерские решения Мусаева

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева после матча с «Зенитом» (1:3).

    Владимир Быстров
    Владимир Быстров

    «Было видно, что "Краснодар" настроился и хотел победить, но у них ничего не получилось. Команда психологически не в порядке, им не хватает характера. Тренерские решения Мусаева тоже мешают "Краснодару" победить.

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    • Сафонов — вратарь сборной, здорово, что разгадал задумку Дзюбы. Артем забил победный гол и вывел "Зенит" вперед, в то время как два центральных защитника "Краснодара" смотрели телевизор или занимались чем-то другим», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

    «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров. 0

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