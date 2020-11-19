Мартинес: После первого гола Бельгия лишилась хладнокровия

Главный тренер сборной Бельгиипосле победы над Данией в Лиге наций (4:2) отметил недостаток хладнокровия.

«В первом тайме, когда мы забили первый гол, команда стала играть с опаской, так как уже было что терять. Мы уже думали о финальном турнире. Из-за этого мы лишились обычного хладнокровия.

Мы пропустили гол, но такая ошибка случается, когда играешь от обороны. Но команда была готова рисковать и получать удовольствие от игры, чего мы не делали в первом тайме», — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Бельгия набрала в пяти матчах 15 очков и заняла первое место в турнирной таблице группы 2 лиги А. Дания (10) осталась на втором месте. 0