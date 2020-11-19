Кирьяков призвал оставить Черчесова в сборной после разгрома в Белграде

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал крупное поражение национальной команды в матче против Сербии (0:5).

«Удивительно то, с каким настроем наши футболисты вышли на поле. Ощущение, что они уже устали от долгих игр. Постоянные ошибки и попытка вполноги победить, тогда как сербы вышли с сумасшедшим желанием выиграть. И это при том, что для них игра не имела значения.

Да, у нас было много потерь. И не хватило такого лидера, как Дзюба, который мог в качестве капитана завести команду. Но и у соперника из-за ковида выбыло несколько ключевых игроков. В общем, зрелище душераздирающее, но при этом я бы не стал слишком драматизировать ситуацию.

И точно не надо увольнять Черчесова. Надо просто спокойно все проанализировать, сделать правильные выводы и готовиться к чемпионату Европы», — сказал Кирьяков «Известиям». 0