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    Губерниев: Сборная России — слабая команда. Мне стыдно

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    Известный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на крупное поражение сборной России в матче против Сербии (0:5).

    Дмитрий Губерниев
    Дмитрий Губерниев

    «Мы после ряда успехов вышли обыгрывать сербов на классе. Зачастую нам фартило, но, видимо, заигрались. Мы средняя европейская команда, наши небольшие ошибки приводят к огромным оплеухам. Мы совсем не понимаем, в какой футбол играем. Вот совсем не понимаем. Если план "А" не выходит, плана "Б" у нас нет совсем.

    Закончился фарт, наша игровая схема не работает, игроки друг друга совсем не понимают.

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    • К сожалению, львиная доля игроков привыкла проигрывать в Лиге чемпионов, вот и сегодня мы спокойно проигрываем, понурив голову. Поймите, запаса, как и класса, у нас нет совсем. Мы слабая команда. Мне стыдно», — приводит слова Губерниева «Чемпионат». 0

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