Губерниев: Сборная России — слабая команда. Мне стыдно

Известный комментаторэмоционально отреагировал на крупное поражение сборной России в матче против Сербии (0:5).

«Мы после ряда успехов вышли обыгрывать сербов на классе. Зачастую нам фартило, но, видимо, заигрались. Мы средняя европейская команда, наши небольшие ошибки приводят к огромным оплеухам. Мы совсем не понимаем, в какой футбол играем. Вот совсем не понимаем. Если план "А" не выходит, плана "Б" у нас нет совсем.

Закончился фарт, наша игровая схема не работает, игроки друг друга совсем не понимают.

Заболотный… Нууу, окей. Тренер говорил, что мы добьёмся результата с любыми игроками, но так это не работает. Я уже говорил, Сафонова и Соболева не выпустим назло их папам!

К сожалению, львиная доля игроков привыкла проигрывать в Лиге чемпионов, вот и сегодня мы спокойно проигрываем, понурив голову. Поймите, запаса, как и класса, у нас нет совсем. Мы слабая команда. Мне стыдно», — приводит слова Губерниева «Чемпионат». 0