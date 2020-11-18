СМИ: ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах Манчини

Главный тренер сборной Италииможет вернуться в клубный футбол, сообщает Football Italia

По данным издания, 55-летний специалист заинтересовал сразу несколько топ-клубов Европы. В их числе — «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Экс-тренер «Зенита» возглавил итальянскую сборную в мае 2018 года. Под его руководством команда успешно преодолела квалификацию чемпионата Европы-2020, одержав 10 побед в 10 матчах.

Контракт Манчини с национальной командой рассчитан до конца чемпионата мира 2022 года. Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии планирует продлить соглашение с тренером. 0