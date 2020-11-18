Экс-скаут «Зенита»: Клуб следит за всеми русскими центральными защитниками, которые бегут и не падают

Бывший шеф-скаут «Зенита»рассказал, каких футболистов питерский клуб рассматривает на позицию центрального защитника.

«Балтика» сообщила, что «Зенит» интересовался центральным защитником Артемом Мещаниновым, но без меня переговоры свернулись? Она выдала желаемое за действительное. Мы действительно смотрели Мещанинова, потому что на безрыбье и рак рыба, но своим заявлением они скорее привлекли внимание других клубов. «Зенит» следит за всеми русскими центральными защитниками, которые бегут и не падают, — таких не так много.

Мещанинов — это Дмитрий Чистяков или условный Максим Осипенко пять лет назад. Нет игроков, ничего с этим не поделать.

Аренда с правом выкупа — операция без риска. Плюс Чистяков — один из лучших игроков в Европе по игре головой.

Для того, чтобы подумать о Чистякове или Осипенко, вообще не нужен селекционный отдел. Они, Семенов, Беляев, Евгеньев — это все на поверхности«, — сказал Евменов в интервью Sports.ru. 0