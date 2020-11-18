Экс-скаут «Зенита»: Клуб следит за всеми русскими центральными защитниками, которые бегут и не падают

«Балтика» сообщила, что «Зенит» интересовался центральным защитником Артемом Мещаниновым, но без меня переговоры свернулись? Она выдала желаемое за действительное. Мы действительно смотрели Мещанинова, потому что на безрыбье и рак рыба, но своим заявлением они скорее привлекли внимание других клубов. «Зенит» следит за всеми русскими центральными защитниками, которые бегут и не падают, — таких не так много.
Мещанинов — это Дмитрий Чистяков или условный Максим Осипенко пять лет назад. Нет игроков, ничего с этим не поделать.
Аренда с правом выкупа — операция без риска. Плюс Чистяков — один из лучших игроков в Европе по игре головой.
Для того, чтобы подумать о Чистякове или Осипенко, вообще не нужен селекционный отдел. Они, Семенов, Беляев, Евгеньев — это все на поверхности«, — сказал Евменов в интервью Sports.ru. 0