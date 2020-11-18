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    Экс-скаут «Зенита»: Малкома никогда не было в наших списках

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    Бывший шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов рассказал, как в питерском клубе принимали решение о приобретении бразильца Малкома.

    Малком
    Малком

    «Зенит» заплатил «Барселоне» за Малкома 40 миллионов евро.

    «У нас было довольно много вариантов на эту позицию. Не вижу смысла сейчас их озвучивать.

    Луис Диас, который стал игроком "Порту", тоже был одним из главных кандидатов, но он шел от Рибалты. Его посоветовал знакомый скаут Хавьера из чемпионата Колумбии. Диас — интересный молодой игрок, но были сомнения, в какой именно роли его можно было бы использовать в "Зените". Может, и хорошо, что он не перешел — он просто выбрал "Порту".
    Малком никогда не фигурировал в наших списках, потому что игроки "Барселоны" — это не селекция. Это уже журналистика, пиар, что-то из этого рода.

    Малком — единственный случай не согласованного с селекцией трансфера за полтора года, но я не считаю это проблемой. Клуб не обязан согласовывать каждый трансфер с селекционным отделом — это же просто вопрос структуры и принятия решений.

    Трансфер Малкома казался знаковым. Топ-игрок, какие-то завязки товарищеских матчей с "Барселоной", поездка Медведева — все скрутилось в один клубок. Летом 2019-го казалось, что это железобетонная сделка.

    Не помню, чтобы я относился к ней негативно. Задним числом все герои.

    Когда ты подписываешь игрока за 40 миллионов, ожидаешь, что они сразу будут работать. Наверное, эти деньги могли бы работать по-другому, но сейчас любые мои слова будут восприниматься как злорадство. Злорадствовать совершенно не хочется.

    Мы рассчитывали, что Малком будет играть все матчи. Надеюсь, что деньги за его трансфер когда-то начнут окупаться», — приводит слова Евменова Sports.ru. 0

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