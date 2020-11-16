Павлюченко жестко высказался об арбитре матча Турция — Россия

Бывший нападающий сборной Россиизаявил, что национальная команда проиграла Турции (2:3) из-за грубых ошибок главного арбитра матча

В середине первого тайма Марчиняк сначала удалил защитника Андрея Семенова, а вскоре после этого поставил пенальти в ворота сборной России.

«Арбитры матча — негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и начинает свой концерт и этим влияет на результат матча.

Польский арбитр внаглую убил нашу сборную. Он ставит пенальти, которого близко не было. Удалил Семенова, которого ни за что не надо было удалять.

Просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, еще и чувствовать после этого себя хорошо. Можно сделать вывод, что польские арбитры убили игру.

Поляки русских не любят, это сразу были видно по матчу», — приводит слова Павлюченко Sport24. 0