ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Раздевалка сборной России после матча с ТурциейДальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
  • 00:45
    • Венгрия упустила возможность опередить Россию в Лиге наций
  • 00:40
    • Бельгия обыграла Англию, лишив ее шансов на выход из группы
  • 00:37
    • Сборная Италии вышла в лидеры своей группы в Лиге наций
  • 21:53
    • Сборная России в меньшинстве проиграла Турции
  • 21:50
    • Дубль Вейналдума принес Нидерландам победу над Боснией и Герцеговиной
    Все новости спорта

    Павлюченко жестко высказался об арбитре матча Турция — Россия

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Турции Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что национальная команда проиграла Турции (2:3) из-за грубых ошибок главного арбитра матча Шимона Марчиняка.

    Роман Павлюченко
    Роман Павлюченко

    В середине первого тайма Марчиняк сначала удалил защитника Андрея Семенова, а вскоре после этого поставил пенальти в ворота сборной России.

  • Хусаинов: Пенальти в ворота сборной России — это из области фантастики
  • Читайте по теме

    • «Арбитры матча — негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и начинает свой концерт и этим влияет на результат матча.

    Польский арбитр внаглую убил нашу сборную. Он ставит пенальти, которого близко не было. Удалил Семенова, которого ни за что не надо было удалять.

  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
  • Реакция спортивных СМИ на поражение сборной России от Турции в Лиге Наций
  • Сегодня

    • Просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, еще и чувствовать после этого себя хорошо. Можно сделать вывод, что польские арбитры убили игру.

    Поляки русских не любят, это сразу были видно по матчу», — приводит слова Павлюченко Sport24. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Медведев повторно обыграть Зверева?
  • Медведев — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Как много заброшенных шайб ждать от игры в Санкт-Петербурге?
  • СКА — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Успешно ли стартует Джокович в Лондоне?
  • Джокович — Шварцман. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.74
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Джокович — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры