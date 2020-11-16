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    Хусаинов: Пенальти в ворота сборной России — это из области фантастики

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    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал ошибки польского рефери Шимона Марчиняка в матче Лиги наций Турция — Россия (3:2).

    Безвыигрышная серия сборной России достигла пяти матчей
    Безвыигрышная серия сборной России достигла пяти матчей

    В первом тайме Марчиняк удалил защитника сборной России Андрея Семенова и назначил пенальти в ворота команда Станислава Черчесова.

    «Ошибки Марчиняка очевидны, и я говорю не только про два нашумевших эпизода. Это говорит о низком уровне судейского образования и об отсутствии практики.

    Если говорить конкретно, то удаление Семенова — это профессиональный фол. Есть рекомендации помощникам не влезать в такую ситуацию, но ему было отчетливо видно, что игроки были на одной линии. Почему главный судья не обратился за помощью к ассистенту, если плохо видел эпизод?

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    • А в конце первого тайма Жирков борется Тосуном за верховой мяч и въезжает плечом в грудь форварду. Тот падает. Хорошо, что приземление было удачным, можно было сломать позвоночник и закончить с футболом. Но судья даже не реагирует на этот момент.

    И назначение пенальти в наши ворота — это из области фантастики. Открытый момент. Почему помощник никак не реагирует?», — сказал Хусаинов «Известиям». 0

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