Словакия — Шотландия: счет матча 1:0, обзор гола

одержала домашнюю победу над(1:0) в матче 5-го тура группы 2 лиги В Лиги наций.

На 31-й минуте автором гола стал Ян Грегуш, который выступает в США за «Миннесоту Юнайтед».

Футбол. Лига наций УЕФА. B2 Словакия — Шотландия 1:0 Гол: 1:0 Ян Грегуш (32') Словакия: Марек Родак, Петер Пекарик, Роберт Мазань, Милан Шкриньяр, Любомир Шатка, Ян Грегуш, Ондрей Дуда, Патрик Грошовски, Марек Гамшик (Альберт Русняк, 68'), Юрай Куцка (Станислав Лоботка, 61'), Михал Дюриш (Павол Шафранко, 90') Шотландия: Крэйг Гордон, Киран Тирни, Скотт Маккена, Лиам Купер, Andrew Considine (Leigh Griffiths, 68'), Джон МакГинн, Кенни Маклин, Лиам Палмер, Райан Кристи, Стюарт Армстронг (Lawrence Shankland, 87'), Оливер Макбарни Предупреждения: Стюарт Армстронг (30'), Джон МакГинн (41'), Юрай Куцка (44'), Петер Пекарик (56'), Ондрей Дуда (65'), Роберт Мазань (77'), Альберт Русняк (88'), Райан Кристи (90')

Шотландцы остались лидерами группы с десятью очками. У чехов шесть очков после четырех игр, а у Израиля — пять, командам еще предстоит матч 6-го тура.

Словаки несмотря на первую победу в турнире остались на последнем четвертом месте, набрав четыре очка.

18 ноября состоятся матчи Чехия — Словакия и Израиль — Шотландия.

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В матче группы 2 лиги С сборная Северной Македонии на своем поле обыграла Эстонию — 2:1.

В составе победителей отличились Иван Тричковски и Влатко Стояновски. За эстонцев голом отметился форвард Рауно Саппинен.

Футбол. Лига наций УЕФА. C2 Северная Македония — Эстония 2:1 Голы: 1:0 Ivan Trickovski (29'), 1:1 Рауно Саппинен (52'), 2:1 Влатко Стояновски (68') Северная Македония: Дамьян Шишковски, Эгзон Бейтулай, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Дарко Велковски, Ivan Trickovski, Александар Трайковски (Влатко Стояновски, 59'), Бобан Николов, Стефан Спировски (Tihomir Kostadinov, 59'), Элиф Элмас (Джоко Зайков, 85'), Илия Несторовски (Ljupche Doriev, 78') Эстония: Карл-Якоб Хейн, Артур Пикк, Йоонас Тамм, Карол Метс, Тайо Тенисте, Владислав Крейда, Сергей Зенёв (Франк Лиивак, 63'), Константин Васильев (Эрик Сорга, 55'), Власий Синявский (Мартин Миллер, 79'), Михкель Айнсалу (Георгий Тунёв, 79'), Рауно Саппинен (Хенри Аниер, 63') Предупреждения: Бобан Николов (34'), Стефан Спировски (45'), Рауно Саппинен (49'), Влатко Стояновски (69'), Элиф Элмас (77'), Георгий Тунёв (82')

Команда Игора Ангеловски возглавляет 2-ю группу Лиги С, набрав 9 очков. Эстонцы замыкают таблицу, имея в активе 2 очка. 0