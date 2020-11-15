Максименко: И без капитанской повязки я всегда должен быть одним из лидеров молодежной сборной

Вратарь «Спартака»прокомментировал переход к нему капитанской повязки в молодежной сборной России.

«И без капитанской повязки я всегда должен быть одним из лидеров.

Возможно, с возвращением в команду Вани Облякова и Феди Чалова она вернется к ним, но за то время я должен проявить себя, доказать, что был выбран на эту роль не зря.

По возрасту я один из самых старших сейчас. Ответственность большая. Я хорошо это понимаю. Я рад быть капитаном нашей сборной, очень дорожу этим.

Традиции у нас не меняются. С первых дней сбора в команде царит хорошее настроение. Все друг друга поддерживают, рабочая атмосфера помогает готовиться к матчам.

В сборную всегда приезжают лучшие футболисты, заряженные на достижение нужного результата. Все хотят не сбавлять обороты, чтобы играть в том же ритме, который был у нас в отборочном турнире, где мы добились исторического успеха.

Сейчас контрольные игры. Решаем свои задачи, но не забываем получать удовольствие от футбола», — приводятся слова Максименко на сайте РФС. 0