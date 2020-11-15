ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола еще никогда не отвоевывал чемпионство«Манчестер Сити» вернет титул в случае решения двух проблем
  • 21:53
    • Сборная России в меньшинстве проиграла Турции
  • 21:50
    • Дубль Вейналдума принес Нидерландам победу над Боснией и Герцеговиной
  • 21:37
    • НБА откажется от проведения Матча звезд
  • 17:12
    • Бускетс травмировал связки колена
  • 15:12
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1
    Все новости спорта

    Максименко: И без капитанской повязки я всегда должен быть одним из лидеров молодежной сборной

    Футбол Сборная России Футбол России Спартак РПЛ Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал переход к нему капитанской повязки в молодежной сборной России.

    Александр Максименко
    Александр Максименко

    «И без капитанской повязки я всегда должен быть одним из лидеров.

    Возможно, с возвращением в команду Вани Облякова и Феди Чалова она вернется к ним, но за то время я должен проявить себя, доказать, что был выбран на эту роль не зря.

    По возрасту я один из самых старших сейчас. Ответственность большая. Я хорошо это понимаю. Я рад быть капитаном нашей сборной, очень дорожу этим.

    Традиции у нас не меняются. С первых дней сбора в команде царит хорошее настроение. Все друг друга поддерживают, рабочая атмосфера помогает готовиться к матчам.

    В сборную всегда приезжают лучшие футболисты, заряженные на достижение нужного результата. Все хотят не сбавлять обороты, чтобы играть в том же ритме, который был у нас в отборочном турнире, где мы добились исторического успеха.

    Сейчас контрольные игры. Решаем свои задачи, но не забываем получать удовольствие от футбола», — приводятся слова Максименко на сайте РФС. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Бельгия взять реванш у Англии?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли Рублев удивить Надаля?
  • Надаль — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Отберет ли Польша очки у итальянцев на их поле?
  • Италия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бельгия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Надаль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Италия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Джокович — Шварцман
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры