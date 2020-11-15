Белоруссия обыграла Литву, Албания справилась с Казахстаном

одержала домашнюю победу над(2:0) в матче 5-го тура группы 4 лиги С Лиги наций.

За белорусскую команду голы забили Евгений Яблонский и Макс Эбонг.

Футбол. Лига наций УЕФА. C4 Белоруссия — Литва 2:0 Голы: 1:0 Евгений Яблонский (5'), 2:0 Макс Эбон (20') Белоруссия: Егор Хаткевич, Денис Поляков, Роман Юзепчук, Александр Сачивко, Максим Бордачёв, Макс Эбон, Евгений Яблонский, Игорь Стасевич (Dmitri Antilevski, 82'), Yuri Kendysh (Иван Маевский, 58'), Максим Скавыш (Vladislav Klimovich, 82'), Виталий Лисакович (Иван Бахар, 72') Литва: Томас Шведкаускас, Vytas Gaspuitis, Эдвинас Гирдвайнис, Маркас Бенета, Эгидиюс Вейткунас, Арвидас Новиковас (Деймантас Петравичюс, 82'), Edgaras Utkus (Даниэль Романовский, 75'), Выкинтас Сливка, Юстас Ласицкас (Каролис Лаукжемис, 46'), Таутвидас Элиошюс (Гратас Сиргедас, 55'), Донатас Казлаускас (Ernestas Veliulis, 55') Предупреждения: Роман Юзепчук (24'), Юстас Ласицкас (30'), Эдвинас Гирдвайнис (33')

В другом матче группы 4 лиги С сборная Албании одержала домашнюю победу над командой Казахстана — 3:1.

В составе победителей отличились Сокол Чикалеши, Ардиан Исмайли и Рею Манай. Казахстанская команда ответила голом Айболя Абикена.

Футбол. Лига наций УЕФА. C4 Албания — Казахстан 3:1 Голы: 1:0 Сокол Чикалеши (16'), 2:0 Ардиан Исмайли (23'), 2:1 Айбол Абикен (25'), 3:1 Рею Манай (пенальти) (63') Албания: Этрит Бериша, Фредерик Весели, Берат Джимсити, Ардиан Исмайли, Эльсеид Хюсай, Sherif Kallaku (Клаус Гясула, 53'), Ledian Memushaj (Линдон Селахи, 87'), Сокол Чикалеши (Taulan Seferi Sulejmanov, 86'), Амир Абраши, Рею Манай (Беким Балай, 86'), Мюрто Узуни (Albi Doka, 67') Казахстан: Стас Покатилов, Нуралы Алип, Ян Вороговский, Олжас Керимжанов (Максим Федин, 46'), Александр Марочкин, Исламбек Куат (Aslan Darabayev, 88'), Айбол Абикен (Асхат Тагыберген, 46'), Гафуржан Суюмбаев (Марат Быстров, 71'), Абзал Бейсебеков, Aleksey Shchetkin, Абат Аимбетов (Сергей Хижниченко, 71') Предупреждения: Олжас Керимжанов (1'), Амир Абраши (31'), Нуралы Алип (34'), Гафуржан Суюмбаев (70')

Белорусы сохранили лидерство в группе, албанцы отстают на 2 очка. В заключительном туре сборная Белоруссии в гостях сыграет против Албании, а Литва на выезде встретится с Казахстаном. 0