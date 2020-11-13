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    Федотов о 10:1 с «Ростовом»: Выходящим на замену говорили: «Не забивайте, хватит»

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал некоторые подобности скандального матча с «Ростовом» в прошлом чемпионате России.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «Ростов», как известно, в том матче выставил молодежный состав и в итоге проиграл «Сочи» со счетом 1:10.

    «Давайте не будем вспоминать, все уже сказано. Да и жизнь подкидывает пищу для ума. Вот поехала на Кубок Карьяла российская молодежь. И победила, хотя футбольным единоборствам далеко до хоккейных, там припечатывают будь здоров. Ничего, выжили дети. А нас представили какими-то идиотами, вывернув все наизнанку. Хотя мы до последнего не знали, в каком составе приедет "Ростов", не представляли, на кого настраиваться.

    Та ситуация затронула так, что пришлось четыре тура команду в себя приводить.

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    • Никто и не разгонялся, играли вполнакала. Первый ростовский гол немного нас завел, а потом особых усилий не потребовалось. Выходящим на замену свои же говорили: "Не забивайте, хватит". Никто не собирался громить детей с двухзначным счетом. И все равно летело по девяткам.

    Но была и другая тема. У нас выходили ровесники ростовчан, 20-летний Колдунов, к примеру. Для него это вызов, шанс. Что мне следовало сказать парню, у которого впереди вся футбольная жизнь? "Никита, не проявляй себя, валяй дурака?" Великолепный педагогический ход», — рассказал Федотов в интервью «Матч ТВ». 0

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