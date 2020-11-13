Федотов о 10:1 с «Ростовом»: Выходящим на замену говорили: «Не забивайте, хватит»

Главный тренер «Сочи»рассказал некоторые подобности скандального матча с «Ростовом» в прошлом чемпионате России.

«Ростов», как известно, в том матче выставил молодежный состав и в итоге проиграл «Сочи» со счетом 1:10.

«Давайте не будем вспоминать, все уже сказано. Да и жизнь подкидывает пищу для ума. Вот поехала на Кубок Карьяла российская молодежь. И победила, хотя футбольным единоборствам далеко до хоккейных, там припечатывают будь здоров. Ничего, выжили дети. А нас представили какими-то идиотами, вывернув все наизнанку. Хотя мы до последнего не знали, в каком составе приедет "Ростов", не представляли, на кого настраиваться.

Та ситуация затронула так, что пришлось четыре тура команду в себя приводить.

Никто и не разгонялся, играли вполнакала. Первый ростовский гол немного нас завел, а потом особых усилий не потребовалось. Выходящим на замену свои же говорили: "Не забивайте, хватит". Никто не собирался громить детей с двухзначным счетом. И все равно летело по девяткам.

Но была и другая тема. У нас выходили ровесники ростовчан, 20-летний Колдунов, к примеру. Для него это вызов, шанс. Что мне следовало сказать парню, у которого впереди вся футбольная жизнь? "Никита, не проявляй себя, валяй дурака?" Великолепный педагогический ход», — рассказал Федотов в интервью «Матч ТВ». 0