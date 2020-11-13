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    Тренер «Сочи» ответил Гончаренко на критику уровня футбола в РПЛ

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал слова наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, который ранее пожаловался ни низкую интенсивность матчей РПЛ.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    Именно это, по мнению Гончаренко, является главной причиной неудачных результатов российских клубов в еврокубках.

    «Давайте различать Лигу чемпионов и Лигу Европы. В первой собраны топ-клубы с топ-футболистами. Их быстрота мышления, техническая оснащенность, функциональная готовность по умолчанию выше, чем в большинстве европейских команд. И не только потому, что их так тренируют, а на уровне одаренности.

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    • Взять количество рывков и ускорений, один из ключевых показателей современного футбола. Чтобы превосходить в нем соперников, требуется прежде всего здоровье. Уровень потребления кислорода должен позволять как можно чаще выдавать максимальную интенсивность на максимальной скорости. В топ-клубах собраны именно такие исполнители.

    "Ренн" и "Брюгге" — монстры селекции? На уровне сборных, согласитесь, различия наших и не наших не бросаются в глаза. Значит, не так уж отстаем. И если тот же ЦСКА погрузить в сравнимый по уровню европейский чемпионат, он не затеряется, а будет вполне успешен. Но объективно мы шестые-седьмые среди европейских лиг, это данность.

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    • Кстати, а что мешает российским клубам поднять интенсивность игры? От соперника она никак не зависит. Посмотрите на "Баварию": немцы даже при счете 5:0 не возят тачку, а идут вперед. Значит, таковы тренерские установки и возможности игроков.

    Внушить команде, чтобы не останавливалась после забитого мяча, — работа тренера. Иного объяснения нет», — приводит слова Федотова «Матч ТВ». 0

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