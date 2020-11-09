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    Газзаев: Российским клубам нужно ответственнее подходить к еврокубкам

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что пока не может выделить основного фаворита в текущем чемпионате России.

    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев

    «Рано делать прогнозы. Прошло 14 туров, но пока никто из ведущих команд не отличается стабильностью. Все оступаются. Лидер периодически меняется. Думаю, ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Локомотив" и, возможно, "Сочи" продолжат борьбу за высокие места. Все будет зависеть теперь от зимней подготовки.

    Пока, согласитесь, в РПЛ хватает неожиданных результатов. Вот "Химки" обыграли "Рубин". Глушаков и Мирзов — серьезные приобретения для подмосковного коллектива.

    Второй момент — пандемия, которая оказывает влияние на наши клубы. Команды теряют своих лидеров. Кто лучше преодолеет эту ситуацию, тот и получит преимущество. Но о реальном раскладе в чемпионской гонке можно будет говорить только после Нового года.

  • Российские клубы ни разу не выиграли в 12 матчах группового этапа еврокубков
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    • И я бы хотел, чтобы ведущие клубы сражались не только на внутренней арене, но и в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Здесь нужно руководителям строже спрашивать с тренеров и игроков, которые представляют Россию на международной арене. Мы провели прекрасный чемпионат мира, зарекомендовали себя футбольной страной. Надо держать уровень. А у нас "Краснодар" ведет в два мяча, получает численное преимущество и уступает "Севилье". Какие-то необъяснимые вещи. Всем нужно ответственнее подходить к еврокубкам», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс». 0

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