Соболев: Дзюба должен мне уже миллион отжиманий

Нападающий «Спартака»рассказал, как проходят его матчи в FIFA с форвардом «Зенита»

Соболев ранее сообщил, что они с Дзюбой играют на отжимания.

«Там в итоге было уже миллион отжиманий. Как это получилось: начинали с 20 отжиманий, проиграл — отыгрывай 40, дальше — 80, в итоге до миллиона. Он мне очень много раз подряд проиграл. Причем я-то за "Спартак" играл, а он за Францию. В FIFA ж нет "Зенита".

Дзюба примерно одного уровня со всеми. Но у футбика в России нет шансов обыграть меня в FIFA. В Самаре, помню, все тоже грозились: "Я тебя обыграю". А я отвечал: "Шансов — нет". Так же было и с Дзюбой», — приводит слова Соболева Sport24. 0