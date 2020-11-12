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    Соболев: Дзюба должен мне уже миллион отжиманий

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как проходят его матчи в FIFA с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    Соболев ранее сообщил, что они с Дзюбой играют на отжимания.

    «Там в итоге было уже миллион отжиманий. Как это получилось: начинали с 20 отжиманий, проиграл — отыгрывай 40, дальше — 80, в итоге до миллиона. Он мне очень много раз подряд проиграл. Причем я-то за "Спартак" играл, а он за Францию. В FIFA ж нет "Зенита".

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    • Дзюба примерно одного уровня со всеми. Но у футбика в России нет шансов обыграть меня в FIFA. В Самаре, помню, все тоже грозились: "Я тебя обыграю". А я отвечал: "Шансов — нет". Так же было и с Дзюбой», — приводит слова Соболева Sport24. 0

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