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    Малкин: После всего, что случилось, Дзюба вообще может запить

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    Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о скандальной ситуации, в которую попал футболист «Зенита» Артем Дзюба.

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    Ранее в интернете появилось видео интимного характера с участием Дзюбы. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать его на ближайшие матчи, а в «Зените» у футболиста забрали капитанскую повязку.

    «Мы все понимаем, что это естественно и в этом нет ничего противозаконного.

    Сугубо мое лично мнение: причина, по которой Дзюба должен быть в сборной, в том, что он должен выйти на поле и забыться.

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    • Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя — карьера человека просто может сломаться.

    Человек может после такого запить вообще. Мне бы не хотелось, чтобы его карьера ломалась из-за такого. Если бы его вызвали в сборную, то он был бы занят на тренировках и в общении с пацанами. Они же его поддержат», — приводит слова Малкина «Матч ТВ». 0

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