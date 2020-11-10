Балахнин: ЦСКА будет тяжело удержать лидерство в РПЛ

Известный российский специалистподелился мнением о последних событиях в РПЛ, в том числе о крупной победе «Динамо» над «Локомотивом» (5:1).

«Счет обескураживает. Он слишком крупный. "Локомотив" до этого "Ротору" уступил. Но при этом очень удачно сыграли с "Атлетико". Видно, что команда сейчас нестабильна. Она пока не нашла в чемпионате России тот вариант, чтобы играть на уровне лидеров. То есть показывать стабильный результат и не опускаться ниже какой-то планки.

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Там сейчас вливается много молодежи. Такая нестабильная игра ей свойственна. С другой стороны, это вклад в будущее, потому что молодые ребята развиваются. Они еще себя покажут. Но это несет проблемы в чемпионате. Если были бы куплены более маститые футболисты, наверняка "Локомотив" выглядел бы стабильнее.

"Краснодар"? Там все очевидно. Много травмированных и все связано только с этим. "Зенит" выиграл по делу. Второй тайм был полностью за питерским клубом, и он заслужил эту победу. Это командная победа. Все вышли, побежали, в конце было видно единение. Сказали, что отец умер у игрока, вот команда и поддержала парня.

ЦСКА будет тяжело держать такой уровень и лидерство, но нынешний результат заслуженный. Армейцы играют в чемпионате России хорошо, чего не скажешь обо всех наших клубах в еврокубках. Но в России ЦСКА борется уверенно. Видно, что команда на ходу. Но когда посмотришь международные игры, это все сразу как-то тает.

"Спартак" тоже в этой гонке. Хотя сейчас немного сдал. Думаю, так и будут у нас эти перепады, когда-то "Спартак" поднимался, то ЦСКА будет лидировать, то "Зенит". Такие горки будут и дальше. Кто будет находиться в лучшем функциональном состоянии, тот и будет вылезать наверх. Жду интригу в борьбе за чемпионство в этом сезоне. До зимней паузы точно так будет. А дальше все может измениться, будет перерыв, подготовка, могут появиться новые футболисты», — приводит слова Балахнина Eurofootball. 0